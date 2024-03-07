Кисловодск превысил ожидания по курортному сбору на 25%

Курортный сбор в Кисловодске за январь обогнал плановый объем на 25%. За январь нынешнего года удалось получить свыше 15 млн рублей.

На Ставрополье продолжается программа по курортному сбору. За первый месяц этого года Кисловодску удалось собрать на 25% средств, чем предполагалось. Информацию об этом озвучили в минтуризма и оздоровительных курортов региона.

"Было собрано 15,7 млн рублей вместо запланированных 12 млн рублей"

- министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

В 2018 году власти региона приняли решение начать эксперимент по уплате курортного сбора. В него вошли четыре населенных пункта региона – Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Пятигорск.

В 2023 году в программу вошел город-курорт Кавказские Минеральные Воды.

Было решено продолжить действие курортного сбора до окончания нынешнего года. Его сумма составляет 100 рублей за ночь за одного туриста.