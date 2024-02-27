Новый бассейн в Кисловодске стал крупнейшим в Ставропольском крае

Самый большой на Ставрополье бассейн построили в Кисловодске. В ближайшее время объект откроется для посетителей.
В Ставропольском крае достроили спортивный объект "Арена Кисловодск". Бассейн с дорожками длиной 50 м вскоре начнет принимать посетителей.
"В Кисловодске будет работать крупнейший в регионе муниципальный бассейн с 50-метровыми дорожками и трибуной на 800 мест, а также бассейн для обучения плаванию детей, помещения для подготовительных занятий"
– губернатор края Владимир Владимиров
Трехэтажный корпус для водных видов спорта позволит проводить соревнования и станет тренировочной площадкой для спортсменов.
Вскоре в Кисловодске начнется возведение ледовой арены, затем - корпуса спортивных залов для занятий единоборствами и игровыми видами спорта.
Спортивные объекты строятся в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа.