Вестник Кавказа

Новый бассейн в Кисловодске стал крупнейшим в Ставропольском крае

Новый бассейн в Кисловодске стал крупнейшим в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самый большой на Ставрополье бассейн построили в Кисловодске. В ближайшее время объект откроется для посетителей.

В Ставропольском крае достроили спортивный объект "Арена Кисловодск". Бассейн с дорожками длиной 50 м вскоре начнет принимать посетителей.

"В Кисловодске будет работать крупнейший в регионе муниципальный бассейн с 50-метровыми дорожками и трибуной на 800 мест, а также бассейн для обучения плаванию детей, помещения для подготовительных занятий"

– губернатор края Владимир Владимиров

Трехэтажный корпус для водных видов спорта позволит проводить соревнования и станет тренировочной площадкой для спортсменов.

Вскоре в Кисловодске начнется возведение ледовой арены, затем - корпуса спортивных залов для занятий единоборствами и игровыми видами спорта.

Спортивные объекты строятся в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа.

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