Новые отели и санатории откроются в Кисловодске в 2024 году

Несколько новых мест размещения для туристов начнут работать в Кисловодске в этом году. Это позволит нарастить турпоток на курорт.

В администрации Кисловодска рассказали о том, что с начала года в городе открылось одно новое место размещения, в планах - запустить еще 8 объектов.

"В текущем 2024 году до конца года планируем открыть 8 новых объектов массового размещения. Это даст Кисловодску около тысячи дополнительных коечных мест. Среди новых объектов 1 санаторий, 2 отеля, 2 пансионата и 3 гостиницы"

– администрация курорта

Новый апарт-отель недавно открылся в Кисловодске, он уже принимает гостей.