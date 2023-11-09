Вестник Кавказа

"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы в Ставрополье

"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов из Москвы в Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Аэрофлот" в преддверие новогодних праздников увеличивает количество рейсов по нескольким направлениям. Около 40 новых рейсов будет летать из Москвы в Ставрополье.

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" заявил об увеличение рейсов в канун новогодних каникул сразу по нескольким маршрутам. В частности, 37 дополнительных рейсов будет совершаться из Москвы в Ставрополье. Информация о добавленных рейсах опубликована на странице авиакомпании. 

Отмечается, что в Ставрополь будут осуществляться дополнительно 13 рейсов, в аэропорт Минеральных Вод – 24. Также 19 дополнительных рейсов будут летать в направлении Сочи. 

Вылет самолетов будет совершаться из аэропорта "Шереметьево". 

В пресс-службе заявили, что авиаперевозчик добавил рейсы по направлениям, которые особо популярны у туристов и социально значимы у населения. 

Новое расписание вылетов действительно с 25 декабря по 8 января.

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