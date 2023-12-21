"Аэрофлот" перенесет "плоские" тарифы на 2024 год

"Аэрофлот" продлевает действие "плоских" тарифов на следующий год. В авиакомпании обещают, что они будут действовать даже в основные периоды повышенного спроса.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о продлении действия программы "плоских" тарифов на 2024 год.

Согласно этой программе, специальные фиксированные цены будут распространяться на перелеты эконом-классом из Москвы в города Дальнего Востоке и Калининград. Самый дешевый билет в одну сторону будет стоить 6,4 тыс рублей, а самый дорогой – 17,1 тыс.

"Стоимость билетов на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан составляет 17 100 руб. в одну сторону, 28 400 руб. туда и обратно. На рейсах авиакомпании "Россия": 15 050 руб. в одну сторону, 25 000 руб. туда и обратно. Стоимость билета на рейсах в Калининград — 6 400 руб. в один конец и 10 650 руб. туда и обратно"

– пресс-служба

Данные тарифы будут доступны большую часть 2024 года. При этом они будут действовать во время школьных каникул, майских праздников и летнего периода отпусков. Тарифы подорожают на 6% в октябре следующего года, однако рост цен будет ниже, чем годовая инфляция 2023 года.