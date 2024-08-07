Вестник Кавказа

Авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июле

Авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число пассажиров, которые воспользовались отечественными авиакомпаниями, подросло на 4% в сравнении с прошлым годом. Первой в тоне находится "Аэрофлот".

Авиаперевозчики России нарастили пассажиропоток к середине этого лета. Он составил 12 млн человек, что на 4% больше, чем было в прошлогоднем июле, рассказали в Росавиации.

"В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Россия", "Сибирь" (S7), "Победа", и "Уральские авиалинии"

- Росавиация

Вместе все эти авиакомпании перевезли около восьми млн человек за один месяц.

Напомним, что Сочи стал главным авианаправлением в июле 2024 года. 22% путешественников избрали этот краснодарский курорт в качестве места отдыха. Следом за ним идет Санкт-Петербург и Калининград.

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