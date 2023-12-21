Прибывайте в аэропорт заранее: "Аэрофлот" дал пассажирам рекомендации в Новый год

"Аэрофлот" в период зимних выходных рекомендует прибывать в аэропорты заранее. Это связано с высокой нагрузкой в зданиях. Компания напоминает о возможности пройти регистрацию дистанционно.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" рекомендовал пассажирам в период зимних праздников прибывать в аэропорты заранее из-за высокой нагрузки на службы в воздушных гаванях.

В компании отметили, что для прохождения предполетных формальностей в аэропорту необходимо быть минимум за 3 часа до окончания регистрации.

"Аэрофлот" также сообщает, что регистрация в терминалах В и С в "Шереметьево" стартует за 6 часов, а завершается за 40 минут до вылета самолета. При этом там призвали туристов обращать внимание на регистрационное время, поскольку в других аэропортах оно может быть другим.

Кроме того, перевозчик напомнил о прохождении дистанционной регистрации, которая начинается за 24 часа и заканчивается за 45 минут до вылета лайнера. При этом, добавили в компании, необходимо уделить время на решение вопросов с багажом и других формальностей.