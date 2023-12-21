Как Москва будет праздновать Новый год? Ответ мэра

В мэрии Москвы сообщили, что для жителей и гостей города подготовлена программа по празднованию Нового года. В разных парках столицы пройдут концерты с участием звезд.

Московский градоначальник Сергей Собянин раскрыл планы по празднованию Нового года в столице.

В своем телеграм-канале он написал, что жителей и гостей города ждут развлекательные программы с участием известных артистов на 12 окружных площадках и в 21 парке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, пройдут концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огневое шоу. В числе площадок - "Ходынское поле", Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей "Царицыно" и другие.

Глава города добавил, что все новогодние мероприятия начнутся 31 декабря в 17:00, а завершатся 1 января в 03:00. При этом с 1 по 3 января горожане также смогут отпраздновать Новый год в столице на специальных площадках.

Кроме того, масштабные мероприятия с участием звезд с 21:00 до 03:00 будут в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки", саду "Эрмитаж и других. Участники смогут потанцевать под живую музыку и покататься на льду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для гостей также подготовлена площадка "Путешествие в Рождество" с участием Деда Мороза и Снегурочки. Для детей и их родителей выступят известные исполнители песен.