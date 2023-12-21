Власти Москвы сделали общественный транспорт в Новый год бесплатным

Общественный транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Жителей и гостей города доставят домой или к месту празднования поезда метро, МЦК и наземный транспорт.

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что общественный транспорт столицы будет всю новогоднюю ночь работать бесплатно - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Он отметил, что жителей и гостей города доставят домой или к месту празднования Нового года поезда московского метрополитена, МЦК, а также автобусы и трамваи. Власти Москвы для этого выбрали 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов. Кроме того, работа диаметров продлится до 3 часов ночи.

Собянин подчеркнул, что в Рождественскую ночь метро и МЦК будут работать до двух часов ночи, МЦД - до трех, 151 маршрутов наземного транспорта - до 03:30, 16 автобусов, электробусов и трамваев - всю ночь.

Кроме того, руководство города организует трансляции новогоднего обращения Владимира Путина и поздравления Сергея Собянина в метро.