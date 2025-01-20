Вестник Кавказа

Рейс из Москвы не долетел до Сочи

Рейс из Москвы не долетел до Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за критического падения уровня масла лайнер "Аэрофлота" рейса Москва-Сочи экстренно приземлился в Саратове. Он не сможет в ближайшее время подняться в воздух, поэтому пассажиров в Сочи доставит другой самолет компании.

Как рассказали сегодня в "Аэрофлоте", лайнер компании, летевший по маршруту Москва-Сочи, запросил срочное приземление в Саратове. Экстренная посадка состоялась без внештатных ситуаций.

Официальной причиной экстренной посадки названо падение уровня масла в системах самолета.

"В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU1126 Москва-Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла"

– "Аэрофлот"

В компании добавили, что в Саратов из Москвы направлен еще один лайнер, который должен забрать пассажиров после 22:00 по московскому времени, чтобы доставить их в Сочи.

Сейчас пассажиры обеспечены питанием и питьем за счет "Аэрофлота".

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