40 судов доставят зерно с Кубани в Турцию

Поставкой 1 млн т зерна из России в Турции будут заниматься 40 судов, говорится в публикации издания Sabah, основанной на информации от источника.
Российское зерно на переработку в Турцию перевезут 40 судов, всего отправить планируется миллион тонн продукта, водоизмещение каждого сухогруза - 25 тыс тонн. График хождения судов пока не установлен.
Финансовым обеспечением проекта занимается Катар.
Перевалка будет осуществляться в черноморских портах Новороссийск и Туапсе в Краснодарском крае. Турецки мукомольные заводы возьмут на себя переработку.
Мука, произведенная из российского сырья, будет направляться в ряд нуждающихся стран, это Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали и Сомали, Эритрея, ЦАР. Также рассматривается возможность поставок в другие государства, такие как Ливия, Эфиопия, Чад, Джибути, Йемен.
Проект поможет не допустить усугубления ситуации с мировым продовольственным кризисом.