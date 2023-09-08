40 судов доставят зерно с Кубани в Турцию

Опубликовано: 14:23, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зерно из России в Турцию по Черному морю доставят 40 сухогрузов. Затем из сырья произведут муку для нуждающихся стран.

Поставкой 1 млн т зерна из России в Турции будут заниматься 40 судов, говорится в публикации издания Sabah, основанной на информации от источника.

Российское зерно на переработку в Турцию перевезут 40 судов, всего отправить планируется миллион тонн продукта, водоизмещение каждого сухогруза - 25 тыс тонн. График хождения судов пока не установлен.

Финансовым обеспечением проекта занимается Катар.

Перевалка будет осуществляться в черноморских портах Новороссийск и Туапсе в Краснодарском крае. Турецки мукомольные заводы возьмут на себя переработку.

Мука, произведенная из российского сырья, будет направляться в ряд нуждающихся стран, это Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали и Сомали, Эритрея, ЦАР. Также рассматривается возможность поставок в другие государства, такие как Ливия, Эфиопия, Чад, Джибути, Йемен.

Проект поможет не допустить усугубления ситуации с мировым продовольственным кризисом.