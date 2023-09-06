Россия и Турция договорились по зерну

Опубликовано: 20:28, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД РФ сообщили о достижении принципиального соглашения с турецкой стороной по зерновому вопросу. Речь шла о поставках миллиона тонн зерна, Москва и Анкара рассмотрят еще ряд вопросов.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о достижении принципиальной договоренности с турецкой стороной по зерновому вопросу.

По словам российского дипломата, речь идет о поставках миллиона тонн зерна. Он добавил, что Москва и Анкара скоро приступят к работе для отработки всех аспектов схемы поставок.

Грушко подчеркнул, что Россия и Турция также рассмотрят вопросы, связанные с финансами, маршрутами, количеством и странами назначения.