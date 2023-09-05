Эрдоган подвел итоги сочинских переговоров с Путиным

Опубликовано: 20:38, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Турецкий лидер прокомментировал вчерашнюю встречу с президентом России. По его словам, у них получился продуктивный разговор.

Президент Турции дал оценку переговорам с главой российского государства, состоявшимся в Сочи 4 сентября.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что разговор получился продуктивным.

"Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем"

– президент Турции

Напомним, накануне лидеры РФ и Турции провели переговоры в Сочи. Одной из центральных тем встречи стали вопросы, связанные с зерновым соглашением.