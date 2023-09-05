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Эрдоган подвел итоги сочинских переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Турецкий лидер прокомментировал вчерашнюю встречу с президентом России. По его словам, у них получился продуктивный разговор.

Президент Турции дал оценку переговорам с главой российского государства, состоявшимся в Сочи 4 сентября.

 

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что разговор получился продуктивным.

 

"Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем"

– президент Турции

 

Напомним, накануне лидеры РФ и Турции провели переговоры в Сочи. Одной из центральных тем встречи стали вопросы, связанные с зерновым соглашением.

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