Путин: Россия готова подумать о восстановлении зерновой сделки

Опубликовано: 17:20, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Москва считает возможным возрождение зерновой сделки, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции российский лидер. В то же время, глава государства отметил, что для этого должно быть выполнено определенное условие.

Российская сторона готова рассмотреть возможность реанимации сделки по зерну, сказал президент РФ по итогам прошедших сегодня в Сочи переговоров с турецким коллегой.

Владимир Путин отметил, что о возрождении сделки может идти речь только в том случае, если будут отменены ограничения на поставки агропродукции из РФ. Как только это произойдет, указал глава государства, РФ снова станет участницей зерновой сделки буквально в течение нескольких дней.

Кроме того, президент сообщил, что через две-три недели начнутся бесплатные поставки зерна в 6 стран Африки.

Российский лидер заявил также о готовности Москвы вместе с Анкарой и Дохой поставлять зерно в страны, которые больше всего нуждаются в нем.

Турецкий президент, в свою очередь, обратил внимание на безальтернативность Черноморской зерновой инициативы.

Транзит российского газа

Владимир Путин заверил, что РФ останется надежным поставщиком газа. Причем, обратил внимание российский лидер, Россия не только продолжит поставлять газ Турции, но и выражает готовность экспортировать "голубое топливо" в третьи страны.

"Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того - готовы экспортировать транзитом через Турцию потребителям в третьи страны"

– российский лидер

Мир на Южном Кавказе

Еще одной темой переговоров стала текущая ситуация на Южном Кавказе.

"Мы продолжаем работу по обеспечению мира в регионе. Мы надеемся на завершение конфликтов. На встрече с Владимиром Путиным была обсуждена ситуация на Южном Кавказе, в Сирии и Ливии"

– президент Турции

АЭС "Синоп" в Турции

Эрдоган на пресс-конференции отметил, что поговорил со своим коллегой из России строительство новой атомной станции в Синопе. Он подчеркнул, что работы по возведению АЭС "Аккую" идут полным ходом.

"Сегодня мы обсуждали строительство АЭС в Синопе в качестве второго шага. Турция сделает рывок вперед благодаря предпринятым шагам"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Кроме того, турецкий лидер рассказал о тесных контактах Анкары и Москвы. По его словам, переговоры Турции и России помогут решить региональные проблемы.

"Наши тесные контакты с Россией будут и впредь способствовать решению региональных и глобальных проблем"

- президент Турции

Прощаясь с Эрдоганом, Путин пожелал турецкому лидеру счастливой дороги. "Будем в контакте", - добавил он.