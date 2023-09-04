Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Опубликовано: 13:43, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Возобновление зерновой сделки, сотрудничество в энергетической сфере, а также ситуация в Сирии и на Украине станут главными темами стартовавших в Сочи переговоров Путина и Эрдогана. Кроме того, президент Турции анонсировал «важное объявление» по теме сотрудничества с африканскими странами.

В эти минуты в Сочи в санатории «Русь» проходят, пожалуй, самые ожидаемые переговоры последних месяцев: встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Перед началом встречи глава российского государства лично поприветствовал своего турецкого коллегу перед входом в зал переговоров. Также Путин кратко обозначил перечень подлежащих обсуждению тем. В частности, планируется обсудить ситуацию вокруг украинского кризиса, сирийское досье и проблему возобновления черноморской зерновой инициативы.

"Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом…Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу. Конечно, мы с вами многое сделали для [урегулирования] ситуации в Сирии, я знаю, насколько это чувствительный вопрос для Турецкой Республики, мы с вами в материале"

– Владимир Путин

В свою очередь Эрдоган, подчеркнул, что за его переговорами с главой российского государства следит весь мир. Также он выразил уверенность, что по итогам встречи стороны сделают важное объявление, которое станет "шагом навстречу африканским странам".

Далее Эрдоган отметил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции ведется в соответствии с планом. Также он отметил положительную динамику двусторонний торговли – товарооборот России и Турции приближается к 100 млрд в год.

Кроме того, турецкий лидер поблагодарил российского коллегу за помощь в тушении природных пожаров и выразил надежду на то, что Россия предоставит дополнительные самолеты для борьбы с возгораниями.