Боррель: международная дипломатия провалилась на Ближнем Востоке

Боевые действия между Израилем и ХАМАС, в которых гибнут тысячи людей являются свидетельством провала международной дипломатии. Такого мнения придерживается Боррель.

Происходящее сегодня на Ближнем Востоке - коллективный провал международной дипломатии, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Происходящая трагедия на Ближнем Востоке - это результат коллективного политического и морального провала. И израильский, и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она будет только расти"

– Боррель

Он отметил, выступая на ежегодной конференции послов Европейского Союза, что этот провал связан с недостаточным желанием мирового сообщества решить палестино-израильский конфликт. Для того, чтобы решить проблему, следовало составить дорожную карту по созданию двух государства, чего не было сделано.

Эскалация началась месяц назад с нападения боевиков ХАМАС. Сегодня израильская армия проводит операцию в секторе Газа, регулярно сообщая о сотнях ударов. Иностранные граждане в большинстве своем успели покинуть анклав через границу с Египтом до начала наземной операции ЦАХАЛ.