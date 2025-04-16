Действия Трампа помогут демократам победить на выборах – сенатор

Демократическая партия США прогнозирует себе победу на выборах в Конгресс в 2026 году. Со слов ее лидера, сенатора Чака Шумера, из-за действий Дональда Трампа американцы отворачиваются от республиканцев.

Демократическая партия одержит победу на выборах в Сенат Конгресса США в 2026 году из-за падения рейтинга президента Дональда Трампа и республиканцев в целом, уверен лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер.

"Электорат отвернется от кандидатов-республиканцев, которые безоговорочно поддерживают Трампа. Трамп отталкивает людей слева и справа"

- сенатор Чак Шумер

Он подчеркнул, что пока демократы выигрывают от действий Трампа – таможенных пошлин и скандальных утечек данных. Со слов сенатора, Демократическая партия сейчас находится "на передовой".

Напомним, что рейтинг Дональда Трампа опустился до рекордных 42% с момента его инаугурации в 2025 году. Согласно опросу службы Ipsos, большинство американцев недовольны возможной потерей позиций США на международной арене. Эксперты полагают, что на падение популярности также влияют ситуация с пошлинами и экономический спад.