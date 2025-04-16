Вестник Кавказа

Действия Трампа помогут демократам победить на выборах – сенатор

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Демократическая партия США прогнозирует себе победу на выборах в Конгресс в 2026 году. Со слов ее лидера, сенатора Чака Шумера, из-за действий Дональда Трампа американцы отворачиваются от республиканцев.

Демократическая партия одержит победу на выборах в Сенат Конгресса США в 2026 году из-за падения рейтинга президента Дональда Трампа и республиканцев в целом, уверен лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер.

"Электорат отвернется от кандидатов-республиканцев, которые безоговорочно поддерживают Трампа. Трамп отталкивает людей слева и справа"

- сенатор Чак Шумер

Он подчеркнул, что пока демократы выигрывают от действий Трампа – таможенных пошлин и скандальных утечек данных. Со слов сенатора, Демократическая партия сейчас находится "на передовой".

Напомним, что рейтинг Дональда Трампа опустился до рекордных 42% с момента его инаугурации в 2025 году. Согласно опросу службы Ipsos, большинство американцев недовольны возможной потерей позиций США на международной арене. Эксперты полагают, что на падение популярности также влияют ситуация с пошлинами и экономический спад.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главы СВР и ЦРУ могут провести встречу – Нарышкин

Главы СВР и ЦРУ могут провести встречу – Нарышкин

Пекин заявил об отсутствии контактов с Вашингтоном по торговым вопросам

Пекин заявил об отсутствии контактов с Вашингтоном по торговым вопросам

Санкции США против Северного потока-2 могут быть сняты

Санкции США против Северного потока-2 могут быть сняты

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Встретятся ли Путин и Трамп в мае? Ответили в США

Встретятся ли Путин и Трамп в мае? Ответили в США

Чингиз Садыхов: гений сопровождения Бейбутова и Магомаева

Чингиз Садыхов: гений сопровождения Бейбутова и Магомаева

Газпром готов рассмотреть возможность поставок в ЕС – Кремль

Газпром готов рассмотреть возможность поставок в ЕС – Кремль

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу

Встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной – Песков

Встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной – Песков

Кто является главным вызовом для США?

Кто является главным вызовом для США?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы