Вестник Кавказа

Меняйло прокомментировал слухи об отставке

Сергей Меняйло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меняйло отреагировал на слухи об отставке с поста главы Северной Осетии. Он подчеркнул, что такие решения принимает президент России.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции прокомментировал слухи об отставке с должности главы республики.

Он опроверг данную информацию и отметил, что предпосылок для ухода с поста главы региона нет. Меняйло также назвал переход на должность замминистра МЧС "небылицами".

Руководитель Северной Осетии подчеркнул, что подобные решения принимает исключительно президент России. Он также с иронией сказал, что часто натыкается на такие слухи.

"Хочу вас расстроить, меня никто никуда не отправляет, за исключением тех, кому я мешаю на этом посту"

- Сергей Меняйло

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
610 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Северная Осетия готова побить рекорд по туристам в 2025 году

Северная Осетия готова побить рекорд по туристам в 2025 году

Северная Осетия получила почти 430 млн рублей на развитие культуры

Северная Осетия получила почти 430 млн рублей на развитие культуры

Прорывные проекты на более чем 73 млрд рублей воплощаются в жизнь в Северной Осетии

Прорывные проекты на более чем 73 млрд рублей воплощаются в жизнь в Северной Осетии

Валерий Гергиев привезет Пасхальный фестиваль в Северную Осетию

Валерий Гергиев привезет Пасхальный фестиваль в Северную Осетию

Бокс введут в программу в школах Северной Осетии

Бокс введут в программу в школах Северной Осетии

На &quot;Мамисон&quot; запустили автобусы из Владикавказа

На "Мамисон" запустили автобусы из Владикавказа

Детсады и техникумы будут капитально ремонтировать в Северной Осетии

Детсады и техникумы будут капитально ремонтировать в Северной Осетии

В Северной Осетии стартует школьный чемпионат профессий

В Северной Осетии стартует школьный чемпионат профессий

Память борцов с пандемией COVID-19 увековечат во Владикавказе

Память борцов с пандемией COVID-19 увековечат во Владикавказе

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы