Меняйло прокомментировал слухи об отставке

Сергей Меняйло отреагировал на слухи об отставке с поста главы Северной Осетии. Он подчеркнул, что такие решения принимает президент России.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции прокомментировал слухи об отставке с должности главы республики.

Он опроверг данную информацию и отметил, что предпосылок для ухода с поста главы региона нет. Меняйло также назвал переход на должность замминистра МЧС "небылицами".

Руководитель Северной Осетии подчеркнул, что подобные решения принимает исключительно президент России. Он также с иронией сказал, что часто натыкается на такие слухи.

"Хочу вас расстроить, меня никто никуда не отправляет, за исключением тех, кому я мешаю на этом посту"

- Сергей Меняйло