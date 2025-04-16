МАГАТЭ контролирует каждый миллиграмм обогащенного урана в Иране – МИД

В МИД Ирана сообщили, что МАГАТЭ на 100% контролирует процесс обогащения урана, происходящий на территории страны. В ведомстве подчеркнули, что представители агентства не прекращают мониторинг.

Международное агентство по атомной энергии полностью контролирует процесс обогащения урана в Иране. Такое заявление в интервью местной прессе сделал 23 апреля глава МИД Исламской Республики.

"Каждый миллиграмм обогащенного урана в Иране находится под полным и постоянным наблюдением и мониторингом МАГАТЭ"

– Аббас Аракчи

В этом месяце представители Ирана и Соединенных Штатов провели два раунда переговоров по ядерной программе. Первый раунд состоялся в Омане, а второй – в Италии. После них стороны заявили, что довольны достигнутым в ходе переговоров прогрессом.

Третий раунд снова пройдет в Омане. Встреча запланирована на ближайшую субботу.