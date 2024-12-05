Махачев может лишиться титула чемпиона UFC

Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса UFC. Ранее россиянин неоднократно говорил о желании перейти в полусредний вес.

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев может потерять титул лучшего бойца промоушена, сообщает издание ABC со ссылкой на источники.

У россиянина могут отобрать чемпионский пояс, если он откажется выходить в октагон против испанского бойца грузинского происхождения, чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии.

Руководство настаивает на проведении поединка, так как чемпионский бой между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом Дю Плесси, скорее всего, будет отменен из-за травмы последнего.

Организация намерена вместо этого поединка сделать противостояние Махачева и Топурия главным событием турнира UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада).

В случае отказа россиянин может потерять титул чемпиона в легком весе, а вместо него с Илией подерется бразилец Чарльз Оливейра, который является ближайшим претендентом.

Стоит добавить, что ранее Махачев неоднократно изъявлял желание выступить в полусредней весовой категории.