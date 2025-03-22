В Турции празднуют 105 лет со дня создания парламента страны

Ровно 105 лет назад в Турции было создано Великое национальное собрание страны, сыгравшее ключевую роль в провозглашении Турецкой Республики и положившее начало освободительной борьбе турецкого народа.

Народ Турции сегодня отмечает большой праздник – 105-летие со дня создания символа национального суверенитета, Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент), которое положило начало освободительной борьбе турецкого народа.

Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турецкой Республики и основатель современного турецкого государства, 19 мая 1919 года высадился в Самсуне, положив начало национально-освободительному движению народа оккупированной после поражения в Первой мировой войне страны, напоминает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

А уже 19 марта он разослал из Анкары циркуляр всем губернаторам провинций и высокопоставленным военным.

"Прошу вас принять участие в формировании ассамблеи, которой будет предоставлена исключительная власть от имени нации, с целью разработать и реализовать меры по обеспечению независимости народа и спасению государства"

- Мустафа Кемаль Ататюрк

Великое национальное собрание Турции, впоследствии сыгравшее ключевую роль в принятии важных решений на пути к провозглашению Республики, было провозглашено 23 апреля 1920 года: в него вошли 84 депутата, законно избранных на выборах и ранее входивших в распущенное Османское Меджлисе-и-Мебусан.

Появление нового парламента сыграло решающую роль в принятии судьбоносных шагов на пути к провозглашению Республики, это отмечал и его первый председатель и основатель Турецкой Республики: всякая сила может существовать лишь при условии, что она подчиняется воле и целям народа, заявил он на открытии четвертой парламентской сессии.

Уже на следующий, 1921-й год, 23 апреля в стране стало отмечаться как Национальный праздник суверенитета и День детей после принятия Закона "О признании 23 апреля национальным праздником": так Турция стала первой страной, подарившая собственный праздник своим детям, и сейчас стана остается единственной, где День детей отмечается на государственном уровне.