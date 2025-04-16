Кто является главным вызовом для США?

В США назвали Китай вызовом номер один. Пекин ведет самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время.
Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью порталу The Free Press назвал Китай главным вызовом для США во всех направлениях.
"Китай - это вызов номер один на всех возможных направлениях. Геополитически, с точки зрения национальной безопасности, экономики, промышленности"
- Марко Рубио
Политик заявил, что Пекин сегодня ведет самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества.
Рубио подчеркнул, что масштабы китайской военной программы не имеют аналогов.