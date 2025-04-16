Белый дом раздумывает над снижением пошлин для Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения пошлин на китайские товары, пишут СМИ, ссылаясь на источники. Известно, что они могут быть уменьшены в два раза или до 65%.

В Белом доме размышляют над возможностью снизить таможенные пошлины на китайские товары – такая мера может быть предпринята для того, чтобы уменьшить напряженность с Пекином, пишет The Wall Street Journal. Издание при этом ссылается на собственные источники.

По их информации, администрация Дональда Трампа может уменьшить пошлины на 50-65%. Кроме того, Белый дом может попробовать применить к снижению дифференцированный подход.

В то же время газета уточняет, что президент пока не пришел к окончательному решению на этот счет. На данный момент он с соратниками рассматривают все возможные варианты, как может быть реализовано снижение.

Ранее Трамп анонсировал снижение пошлин на товары из Китая, но предупредил, что об обнулении ставки речи не идет. Он пояснил, что снижение будет существенным. Президент США также заверил, что будет вести себя с Пекином "очень любезно".