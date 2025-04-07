Глава МИД Узбекистана оценил переговоры с Лавровым

Бахтиер Саидов дал оценку переговорам с Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России находится с визитом в Узбекистане. Он встретился с президентом страны.

Руководитель узбекистанской дипломатии Бахтиер Саидов прокомментировал состоявшиеся переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана дал высокую оценку встрече. Он добавил, что министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Саидов также подчеркнул, что стороны продолжат развивать отношения в различных форматах, среди которых в том числе и стимуляция совместной деловой активности.

Лавров находится с визитом в Узбекистане. Глава МИД РФ встретился в Самарканде с Шавкатом Мирзиеевым и возложил цветы к Вечному огню у мемориала "Скорбящая мать".