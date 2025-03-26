Вестник Кавказа

Сергей Лавров в Самарканде возложил цветы к Вечному огню

Сергей Лавров в Самарканде возложил цветы к Вечному огню
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начался визит главы МИД России в Узбекистан. В Самарканде Лавров возложил цветы к Вечному огню и почтил память павших.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Самарканд накануне вечером, этим утром он возложил цветы к Вечному огню.

Глава российского МИД возложил венок из алых роз к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать". Церемония возложения цветов прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Участие в ней совместно с Лавровым принял министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

В Узбекистане Лавров проведет переговоры с Саидовым, также запланирована встреча с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Ожидается, что будут обсуждаться двусторонние отношения и миграционные вопросы.

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