Сергей Лавров в Самарканде возложил цветы к Вечному огню

Начался визит главы МИД России в Узбекистан. В Самарканде Лавров возложил цветы к Вечному огню и почтил память павших.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Самарканд накануне вечером, этим утром он возложил цветы к Вечному огню.

Глава российского МИД возложил венок из алых роз к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать". Церемония возложения цветов прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Участие в ней совместно с Лавровым принял министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

В Узбекистане Лавров проведет переговоры с Саидовым, также запланирована встреча с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Ожидается, что будут обсуждаться двусторонние отношения и миграционные вопросы.