Вестник Кавказа

Сергей Лавров прибыл в Самарканд с официальным визитом

Вокзал Самарканда
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Узбекистан, где встретится с руководством республики.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Самарканд с официальным визитом. 

Борт с российским министром приземлился в аэропорту узбекистанского города, передает ТАСС. 

В рамках двухдневной поездки глава российской дипломатии встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также с коллегой Бахтиёром Саидовым.

Стороны затронут ряд важных вопросов в контексте двусторонних отношений. Планируется также обсуждение миграционного вопроса – юридических аспектов, а также мер домиграционной подготовки.

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