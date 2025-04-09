Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Узбекистан, где встретится с руководством республики.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Самарканд с официальным визитом.
Борт с российским министром приземлился в аэропорту узбекистанского города, передает ТАСС.
В рамках двухдневной поездки глава российской дипломатии встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также с коллегой Бахтиёром Саидовым.
Стороны затронут ряд важных вопросов в контексте двусторонних отношений. Планируется также обсуждение миграционного вопроса – юридических аспектов, а также мер домиграционной подготовки.