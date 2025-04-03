Грузия налаживает сотрудничество с администрацией Трампа

Глава Минэкономики Грузии Давиташвили находится с официальным визитом в США. На встрече с Госдепартаментом он заявил о сотрудничестве и совпадении ценностей Тбилиси и Вашингтона.

Убеждения нынешних властей Грузии полностью совпадают с ценностями новой администрации США, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики страны Леван Давиташвили. С его слов, это поможет выстроить перспективную повестку для сотрудничества.

Сейчас Давиташвили находится с визитом в Вашингтоне, где он провел первую официальную встречу с Госдепартаментом, а именно с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.

"Мы обсудили политические перспективы и поговорили о том, что существует полное совпадение позиций властей Грузии и новой администрацией США по ключевым вопросам. Это совпадение во взглядах и идеологии поможет нам выстроить перспективную повестку дня для сотрудничества"

- Леван Давиташвили

Кроме того, он провел встречи в Минторге и Минфине США. Давиташвили передал, что все встречи были продуктивными. В основном на них затрагивалась тема двустороннего сотрудничества двух стран и будущие планы в этом направлении. В частности, стороны обсудили торговлю, вопросы финансирования и участие Вашингтона в финансовых институтах. Давиташвили добавил, что в ходе разговора было затронуто сотрудничество в части исполнения санкций.

Помимо этого, глава Минэкономики Грузии провел разговоры с другими американскими ведомствами для еще большего сближения позиций Тбилиси и Вашингтона.

Перезагрузка связей Грузии и США

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о продвижении грузинской политики по перезагрузке отношений с США после возвращения к власти Дональда Трампа.

"Грузия еще в октябре сделала ставку на Дональда Трампа. Эта геополитическая ставка начала себя мало помалу оправдывать в январе, хотя признаки того, что изменения наступят, были видны уже после победы Трампа: американское посольство в Грузии, активно финансировавшее протесты и антиправительственные кампании, свернуло эту деятельность, а посол Робин Данниган, стоявшая во главе противостояния "Грузинской мечте", пропала из информационного поля. Недавно Данниган после года отказов от встреч с официальными лицами пришла в Министерство иностранных дел и Министерство экономики, и было видно, что она это делала не по личным соображениям, а по указанию из Вашингтона", - прежде всего сказал он.

"Сейчас "Грузинская мечта" наконец установила контакты с новыми лицами в Госдепартаменте США. С точки зрения идеологии давно понятно, что политика, проводившаяся Джо Байденом, была очень не близка "Грузинской мечте". Позиция "Грузинской мечты", начиная с февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция, – это отказ от провокации войны с Россией и вообще от противодействия России, поддержка внутренней и региональной стабильности, ставка на грузинское большинство, то есть на консервативную, православную часть общества, поддерживающую семейные ценности. По этим причинам "Грузинская мечта" намного больше подходит Дональду Трампу как стратегический партнер, чем оппозиция и Саломе Зурабишвили. Потому грузинские власти и искали выхода на прямые контакты с новым Белым домом", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

"При этом сохраняется неопределенность в том, как именно может произойти перезагрузка отношений. Есть раздражающие факторы, к примеру, глубоководный порт Анаклия, который рассматривался еще на первом сроке Дональда Трампа как противовес российскому и китайскому экономическому влиянию, по большей части был передан Китаю. Китай рассматривается администрацией Трампа как оппонент, что создает очевидную проблему в отношениях США с Грузией. Самый главный вопрос сейчас – как сможет "Грузинская мечта" убедить Дональда Трампа, что вовлеченность Китая в проект глубоководного порта Анаклия не будет наносить удар по американским интересам в регионе", - отметил эксперт.

У Грузии есть понятные возможности для привлечения интереса со стороны администрации Трампа. "Грузия является логистическим хабом: все дороги, трубопроводы и кабели, которые прокладываются в направлении "Восток-Запад" в обход России, будут проходить именно через Грузию. Одновременно Грузия – это страна, которая находится прямо у ворот Российской Федерации, поэтому для Запада она всегда была очень важна. Также Грузия – страна, которая граничит с Турцией, членом НАТО. Она дает выход на другие регионы, и тот же порт Анаклия с точки зрения потенциала способен конкурировать с российскими портами на Черном море. Это стратегическое расположение и будет привлекать интерес Вашингтона", - заключил Арчил Сихарулидзе.