Вестник Кавказа

Турецкие инвесторы потеряли в Узбекистане 700 миллионов

Турецкие инвесторы потеряли в Узбекистане 700 миллионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти семь лет судебных тяжб стоили 700 миллионов долларов турецкой текстильной компании Bursel Tekstil в споре с Узбекистаном – международный инвестиционный арбитраж отклонил все ее претензии.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) поддержал Узбекистан в многолетнем споре с турецкими инвесторами: он подтвердил решение Арбитражного трибунала, постановившего полностью отклонить претензии турецкой компании Bursel Tekstil и обязавшего истцов возместить все судебные расходы, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

Тяжбы между Узбекистаном и турецкими инвесторами длились почти 7 лет: турецкая компания инициировала их в 2017 году, обвинив власти Узбекистана в экспроприировании их средств, вложенных в текстильную промышленность, однако Арбитражный трибунал не признал их своим решением от 10.10.2024 года, передает Podrobno.uz.

Турецкая компания подала апелляцию на это решение в ICSID, но международный инвестиционный арбитраж признал его окончательным и подлежащим обязательному исполнению.

Напомним, турецкая компания Bursel Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. инвестировала в Узбекистан в начале 2000-х годов, принимая участие в строительстве текстильной фабрики в Ташкенте: проект поддержали Фонд международного развития ОПЕК и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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