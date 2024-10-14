Дзюдоист из Грузии стал чемпионом Европы

Георгий Сардалашвили из Грузии завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по дзюдо в первый день турнира.

Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль Чемпионата Европы. Это произошло в первый день соревнований.

Сообщается, что Сардалашвили одолел венгра Мартона Андраша, а также представителя Армении Ашика Андреяна. В полуфинале грузин сломил сопротивление испанца Франсиско Гарригоса, а в финале праздновал триумф над россиянином Аюбом Блиевым.

Для грузинского спортсмена медаль стала первой на первенстве континента.

Отметим, что Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Черногории. Соревнования будут продолжаться до 27 апреля. От Грузии на турнире выступят 15 спортсменов.