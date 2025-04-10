Вестник Кавказа

Сколько афтершоков зафиксировано в Стамбуле после землетрясения?

Сколько афтершоков зафиксировано в Стамбуле после землетрясения?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МВД Турции заявили, что после землетрясения в Стамбуле зафиксировано почти 130 афтершоков. Подземные толчки потрясли город сегодня днем.

В Стамбуле после землетрясения зафиксировано 127 афтершоков, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в оперштабе департамента ЧС.

Глава внутриполитического ведомства отметил, что среди зарегистрированных афтершоков магнитуда одного составила 5,9 баллов.

Министр добавил, что руководство располагает данными об обрушении одного пустующего здания в районе Фатих. Ерликая сказал, что других разрушений в городе нет.

Руководитель МВД заявил, девять домов в Стамбуле, пострадавших при подземных толчках, эвакуированы. В кризисный центр поступило более 10 тыс звонков.

Напомним, сильное землетрясение произошло сегодня днем в Стамбуле, магнитуда подземных толчков составила 6,2. В результате пострадали более 150 человек.

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