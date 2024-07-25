Вестник Кавказа

Дипломаты Казахстана и России будут вместе бороться с терроризмом

Дипломаты Казахстана и России будут вместе бороться с терроризмом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитические ведомства России и Казахстана намерены объединить усилия в борьбе с терроризмом и активизировать диалог между дипломатами, направленный на укрепление стратегического сотрудничества.

Первый вице-министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметулин в Москве встретился с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым, обсудив с ним новые вызовы и угрозы, сообщили в МИД России.

Дипломаты оценили развитие ситуации в сфере безопасности, подробно обсудив актуальные вопросы противодействия международному терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков на фоне ситуации на Ближнем Востоке, в Афганистане и других горячих точках, сообщили в МИД России, передает Sputnik Казахстан.

"Особое внимание уделено наращиванию координации российско-казахстанского сотрудничества, в том числе на ключевых глобальных и региональных международных площадках, включая ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе"

- МИД РФ

В ходе общения собеседники признали необходимость активизировать межмидовский диалог, чтобы вместе противостоять внешним угрозам и укрепить стратегическое партнерство двух стран.

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