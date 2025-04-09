Россия и Казахстан обсудили экономическое сотрудничество

Премьер Казахстана заявил о готовности страны развивать отношения с Россией. Он отметил прирост российских инвестиций в экономику Казахстана.

Казахстанский премьер Олжас Бектенов на встрече с коллегой Михаилом Мишустиным заявил о готовности правительства страны расширять экономические отношений с Россией.

Он отметил, что Москва и Астана активно взаимодействуют в промышленной кооперации. Глава правительства сказал, что Россия и Казахстан имеют 171 проект на $48 млрд.

"Почти 45 тыс рабочих мест в рамках этих проектов создается…Прорабатываются еще проекты, порядка 27, с суммой $8 млрд, с созданием 8 тыс рабочих мест дополнительно"

- Олжас Бектенов

Премьер назвал данные показатели очень хорошими. Бектенов также заявил о приросте российских инвестиций в экономику Казахстана, добавив, что за 2024 год приток превысил $4 млрд.

Помимо этого, он высоко оценил работу российского бизнеса. Глава кабмина РК сказал, что в стране успешно функционируют свыше 23 тыс компаний с российским участием.

"Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием, которые работают в Казахстане. Эти цифры говорят о тесной взаимосвязанности наших экономик, значительных возможностях инвестиционного сотрудничества"

- Олжас Бектенов