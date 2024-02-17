Вестник Кавказа

Тело Церетели завтра утром доставят в Тбилиси

Тело Церетели завтра утром доставят в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зураба Церетели похоронят в грузинской столице рядом с его супругой. Его тело будет доставлено в республику завтра рано утром.

В четверг, 24 апреля, в Тбилиси привезут из Москвы гроб с телом скульптора Зураба Церетели. Об этом поведал в среду его помощник Сергей Шагулашвили.

"Вынос гроба из Храма Христа Спасителя состоится сегодня в 22:00 мск, тело транспортируют в Тбилиси в 06:00 мск завтра"

– помощник скульптора

Церетели ушел из жизни накануне из-за остановки сердца. Ему был 91 год. Прощание со скульптором будет проходить сегодня до 18:00. Гражданская панихида также состоится в Грузии. Она пройдет 24-25 апреля. Похоронен Церетели будет рядом со своей супругой в Тбилиси.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Церетели выразил мэр Тбилиси. Каха Каладзе подчеркнул, что Церетели был выдающимся художником, скульптором и архитектором. Градоначальник добавил, что своими работами скульптор познакомил мир с республикой и оставил неизгладимый след в культуре.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Где можно увидеть работы Зураба Церетели в Грузии?

Где можно увидеть работы Зураба Церетели в Грузии?

ООН скорбит в связи с кончиной Зураба Церетели

ООН скорбит в связи с кончиной Зураба Церетели

Мэр Тбилиси выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

Мэр Тбилиси выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

Соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели выразил президент России

Соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели выразил президент России

С Зурабом Церетели попрощаются в России и в Грузии

С Зурабом Церетели попрощаются в России и в Грузии

Зураб Церетели: чем еще знаменит автор статуи Петра Первого в Москве?

Зураб Церетели: чем еще знаменит автор статуи Петра Первого в Москве?

Ушел из жизни легендарный Зураб Церетели

Ушел из жизни легендарный Зураб Церетели

Пятигорск готовится к выставке работ Зураба Церетели

Пятигорск готовится к выставке работ Зураба Церетели

Средневековые мастера объединили Россию и Грузию в Третьяковке

Средневековые мастера объединили Россию и Грузию в Третьяковке

7 самых интересных памятников советского модернизма в Тбилиси

7 самых интересных памятников советского модернизма в Тбилиси

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы