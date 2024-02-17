Тело Церетели завтра утром доставят в Тбилиси

Зураба Церетели похоронят в грузинской столице рядом с его супругой. Его тело будет доставлено в республику завтра рано утром.

В четверг, 24 апреля, в Тбилиси привезут из Москвы гроб с телом скульптора Зураба Церетели. Об этом поведал в среду его помощник Сергей Шагулашвили.

"Вынос гроба из Храма Христа Спасителя состоится сегодня в 22:00 мск, тело транспортируют в Тбилиси в 06:00 мск завтра"

– помощник скульптора

Церетели ушел из жизни накануне из-за остановки сердца. Ему был 91 год. Прощание со скульптором будет проходить сегодня до 18:00. Гражданская панихида также состоится в Грузии. Она пройдет 24-25 апреля. Похоронен Церетели будет рядом со своей супругой в Тбилиси.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Церетели выразил мэр Тбилиси. Каха Каладзе подчеркнул, что Церетели был выдающимся художником, скульптором и архитектором. Градоначальник добавил, что своими работами скульптор познакомил мир с республикой и оставил неизгладимый след в культуре.