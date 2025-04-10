Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана

Россия – главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Россия - главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу"
- Касым-Жомарт Токаев
Казахстан также имеет тесное сотрудничество с Китаем. Со слов президента, китайский народ никогда не причинял вреда казахстанскому народу и не сделает это в будущем.
Кроме того, Токаев отметил важность недавнего соглашения по пограничному вопросу между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном и назвал его "историческим".
Рассуждая об отношениях Казахстана с соседними странами, он подчеркнул, что с ними Астана поддерживает братские отношения.
"Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря"
- Касым-Жомарт Токаев