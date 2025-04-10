Вестник Кавказа

Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана

Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана
© Фото: сайт президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Москва – главный стратегический партнер и союзник Астаны. При этом Казахстан поддерживает братские отношения с другими соседними странами и сотрудничество с Китаем.

Россия – главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Россия - главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу"

- Касым-Жомарт Токаев

Казахстан также имеет тесное сотрудничество с Китаем. Со слов президента, китайский народ никогда не причинял вреда казахстанскому народу и не сделает это в будущем.

Кроме того, Токаев отметил важность недавнего соглашения по пограничному вопросу между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном и назвал его "историческим".

Рассуждая об отношениях Казахстана с соседними странами, он подчеркнул, что с ними Астана поддерживает братские отношения.

"Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря"

- Касым-Жомарт Токаев

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