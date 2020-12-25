Землетрясение потрясло Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошло землетрясение. Очаг подземных толчков располагался на глубине 5 км.
Центр сейсмологической службы при НАН Азербайджана сообщил о землетрясении в Исмаиллинском районе.
По данным Бюро исследований землетрясений, магнитуда подземных толчков составила 3 балла, эпицентр зафиксирован в 22 км к юго-востоку от станции Хыналыг.
Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 5 км. Ранее в Исмаиллинском районе зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1 в 19 км к северу от станции Исмаиллы.