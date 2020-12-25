Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло Исмаиллы

Землетрясение потрясло Исмаиллы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Исмаиллинском районе произошло землетрясение. Очаг подземных толчков располагался на глубине 5 км.

Центр сейсмологической службы при НАН Азербайджана сообщил о землетрясении в Исмаиллинском районе.

По данным Бюро исследований землетрясений, магнитуда подземных толчков составила 3 балла, эпицентр зафиксирован в 22 км к юго-востоку от станции Хыналыг.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 5 км. Ранее в Исмаиллинском районе зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1 в 19 км к северу от станции Исмаиллы.

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