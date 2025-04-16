Вестник Кавказа

Иран не приемлет зарубежный уран: Тегеран отверг требование США

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Иране выступили против требований США об импорте обогащенного урана.

Тегеран выступил против требований США импортировать в Иран обогащенный за рубежом уран. Об этом сообщают СМИ на ссылкой на иранского госслужащего, который проинформирован о переговорах США и Ирана. 

"Иранский чиновник, близкий к переговорной группе, отверг заявления госсекретаря США Марко Рубио об импорте обогащенного урана в Иран из-за рубежа вместо его обогащения внутри республики, при этом назвав мирную ядерную программу неотъемлемым правом Ирана"

– Shafaqna

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана на территории Исламской Республики и импортировать ресурс из-за границы. Заявление было сделано на фоне переговоров между Тегераном и Вашингтоном. 

Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели два раунда консультаций по ядерной сделке. Следующий раунд запланирован на 26 апреля.

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