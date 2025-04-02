Вестник Кавказа

Пашинян сообщил о возросшей привлекательности Гюмри

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства отметил в ходе заседания правительства, что привлекательность Гюмри продолжает расти. При этом он указал на то, что властям предстоит проделать еще много работы на данном направлении.

Привлекательность армянского города Гюмри растет. Такое заявление сделал 23 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства.

При этом он подчеркнул, что в городе предстоит проделать еще много работы.

Помимо этого, глава правительства оценил транспортную доступность Гюмри. Он обратил внимание на то, что инфраструктура городского аэропорта "Ширак" находится в довольно хорошем состоянии, а также добавил, что время в пути из Гюмри в Ереван удалось значительно сократить благодаря выполненным инфраструктурным проектам.

Пашинян также заметил, что это важно для развития туризма в городе.

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