Вестник Кавказа

В Турции планируют достичь Луны до конца 2026 года

Полнолуние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Амбициозную задачу покорения Луны в течение ближайших лет поставили перед специалистами космического агентства власти Турции.

Турция в течение двух лет намерена достичь Луны. Космическая программа страны подразумевает жесткую посадку на спутник Земли до конца 2026 года. 

По словам главы Турецкого космического агентства Юсуфа Кырача, космическая программа страны включает 10 целей, одной из которых является покорение Луны. 

Как отметил Кырач, спустя 3-4 года после жесткой посадки космические специалисты намерены довести дело до мягкой посадки, что позволит в будущем проводить исследования поверхности Луны.  

Напомним, что на этой неделе Турция при поддержке США вывела на орбиту спутник Türksat 6A, который был практически полностью собран из компонентов турецкого производства.

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