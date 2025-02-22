Турция потеряет $5 млрд из-за аномальных заморозков

В начале апреля Турцию накрыли рекордные заморозки. Из-за них сильно пострадало производство некоторых культур, что может привести к потерям в $5 млрд.

Аномальные заморозки в Турции могут привести к существенным потерям: они оцениваются в $5 млрд, передал эксперт по сельскому хозяйству и финансам Ибрагим Огуз.

"Годовой объем производства фруктов в Турции составляет 28 млн тонн на общую стоимость примерно $14-15 млрд. Из этой суммы потеряно порядка $4-5 млрд"

- Ибрагим Огуз

Особенно серьезно пострадало производство фундука, грецкого ореха и айвы. Компенсировать дефицит можно за счет импорта из Азербайджана, Ирана и Узбекистана, считает эксперт.

Ранее глава Минсельхоза Турции передал, что заморозки особенно сильно ударили по фруктовым садам – уничтожен практически весь урожай абрикосов, персиков, нектаринов и яблок. При этом зерновые, бобовые и масленичные культуры практически не пострадали, проблем с их поставками не возникнет.

Напомним, что в начале апреля Турцию накрыли рекордные заморозки: температура воздуха в некоторых районах опустилась до -15 градусов. Последний раз такую аномалию наблюдали в 2014 году.