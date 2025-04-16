Вестник Кавказа

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президент США Дональд Трамп рассказал о перспективах своей возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее стороны заявляли о том, что она может пройти в Саудовской Аравии.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа едва ли будет проведена в Саудовской Аравии, куда Трамп отправится через три недели. Об этом рассказал сам американский лидер.

В ходе беседы с журналистами он подтвердил, что проведет встречу с главой российского государства. Тогда представители прессы поинтересовались у него, станет ли местом ее проведения Саудовская Аравия. В ответ президент заявил, что в целом не исключает такой возможности, но, по всей видимости, переговоры все-таки пройдут не в Эр-Рияде.

"Думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого"

– Трамп

Поездка Трампа на Ближний Восток состоится 13-16 мая. В программу входит, помимо Саудовской Аравии, Катар и ОАЭ.

О том, что главы России и США могут встретиться в Саудовской Аравии, говорил еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако представитель Кремля обращал внимание, что никакого окончательного решения по месту встречи пока не принято.

О том, что Саудовская Аравия может предоставить площадку для переговоров Путина и Трампа, заявлял и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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