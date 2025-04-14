Стала известна программа Кавказского инвестиционного форума

В течение трех дней участники Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Минеральных Водах с 25 по 27 мая, проведут около 50 деловых мероприятий, направленных на рост инвестиционного потенциала региона.

В третьей декаде мая Минеральные Воды примут очередной Кавказский инвестиционный форум (КИФ): его участники проведут в течение трех дней около 50 деловых мероприятий, сообщила пресс-служба форума со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Александра Новака.

"Кавказский инвестиционный форум постоянно расширяет спектр тем деловой программы. В этом году ожидается порядка 50 деловых мероприятий, которые объединят бизнесменов и инвесторов - тех, кто полностью осознает экономический потенциал региона"

- Александр Новак

Тема КИФ-2025 - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". Его участники изучат нынешнюю ситуацию с инвестициями в ключевые направления экономики: предпринимательство, АПК, энергетику, транспорт, туризм, здравоохранение, и предложат свои пути их активизации, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В целом форум призван повысить инвестиционный потенциал Северо-Кавказского федерального округа, добавили организаторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ставропольский край планирует заключить на КИФ около десяти инвестиционных соглашений. Потенциал края будет представлен на тематическом стенде, на котором будут продемонстрированы текущие перспективные проекты и предложения для потенциальных инвесторов. Регион хочет привлечь не только иностранные вложения, но и инвестиции из других субъектов России.