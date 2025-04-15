Вестник Кавказа

В Абхазии ожидают туристический бум из РФ к майским праздникам

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия стала одним из самых популярных направлений для туризма россиян в майские праздники. В республике ожидают еще больше российских туристов после открытия авиасообщения.

Посол Абхазии в России Алхас Квициниа поделился ожиданиями от старта туристического сезона в этом году. По словам дипломата, в республике ожидают наплыв российских туристов уже в майские праздники. 

"Уже к майским праздникам 2025 года отмечен туристический бум: по данным крупных турпорталов, Абхазия вышла в топ направлений у российских путешественников"

– Алхас Квициниа

По словам посла, спрос на отдых в майские праздники в республике характеризуется повышенным бронированием мест размещения. Власти ожидают увеличения потока путешественников с запуском авиасообщения между странами. 

По словам Квицинии, грядущий сезон может стать рекордным по числу российских туристов за всю историю. 

"Абхазия традиционно принимает около 1,5 млн туристов из России в год, а общее число пересечений границы с РФ может доходить до 4–5 млн (с учётом краткосрочных поездок). 2025 год, по оценкам ряда экспертов, может стать рекордным по числу гостей из России"

– Алхас Квициниа

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