Абхазию выбрали на майские праздники российские пенсионеры

Отдых в Абхазии оказался одним из самых популярных на приближающиеся майские праздники у туристов пенсионного возраста из России. Кроме того, выросло количество закупаемых пенсионерами на этот период авиабилетов в целом.

Российские пенсионеры предпочли отдых в Абхазии, а также еще в некоторых странах, на долгие праздники в мае.

В частности, Абхазия вошла в четверку направлений, пользующихся наибольшей популярностью в этот период.

Кроме того, туристы пенсионного возраста из России активно выбирали майский отдых в Турции, Египте и ОАЭ, передает Sputnik Абхазия.

Помимо этого, россияне в возрасте 60+ лет в целом больше будут путешествовать по воздуху в этом году на майские праздники. Они купили на 43% больше билетов на самолет по сравнению с аналогичным периодом в минувшем году.

Чем заняться в Абхазии в мае?

Купальный сезон в мае в Абхазии еще не начинается, так как море не успевает прогреться после зимы и весны. Температура воды может прогреться максимум до плюс 19, и то, скорее, ближе к концу месяца, чем к началу. Однако воздух уже вполне теплый (днем до +21, ночами до +13 градусов), так что позагорать на пляже уже можно.

Кроме того, в мае в Абхазии еще не жарко, днем нет палящего зноя, так что это время идеально для прогулок, экскурсий и осмотра достопримечательностей. Можно съездить на знаменитое озеро Рица, а по дороге посетить водопады – Молочный, Гегский и другие. В Новом Афоне вызовут интерес Новоафонский монастырь и древняя Анакопийская крепость, а также Новоафонская пещера. Любители советской истории могут попробовать посетить все дачи Сталина – в Абхазии их целых пять.

Наконец, независимо от времени года в Абхазии можно продегустировать блюда местной кухни.