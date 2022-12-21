Грузинский лимонад "Натахтари" будут производить в России

Два завода в России займутся производством грузинского лимонада "Натахтари". Это связано с возросшим спросом на газированные напитки в стране.

Россия начнет производить грузинский лимонад "Натахтари". За это возьмется завод AB InBev Efes в Омске, рассказали в компании. Они намерены также открыть производство в городе Иванов.

Решение компании обусловлено возросшей любовью россиян к безалкогольным газированным напиткам: за 3 года сегмент вырос на 7% в натуральном и 30% в денежном выражении.

Со слов гендиректора компании Николая Тюрникова, запуск производства "Натахтари" сделает его доступнее для россиян. Им будет предложены четыре вкуса напитка: груша, тархун, саперави и фейхоа. Они будут продаваться в стеклянных бутылках 0,5 л и в пластиковых - 1 и 1,5 л.

"Дополнительные налоговые и акцизные поступления в бюджет страны только в год запуска составят порядка 1 млрд руб"

- Николай Тюрников

Напомним, что лимонад "Натахтари" начали производить в Грузии в 2005 году.