Вестник Кавказа

Грузинский лимонад "Натахтари" будут производить в России

Газировка и сок
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Два завода в России займутся производством грузинского лимонада "Натахтари". Это связано с возросшим спросом на газированные напитки в стране.

Россия начнет производить грузинский лимонад "Натахтари". За это возьмется завод AB InBev Efes в Омске, рассказали в компании. Они намерены также открыть производство в городе Иванов.

Решение компании обусловлено возросшей любовью россиян к безалкогольным газированным напиткам: за 3 года сегмент вырос на 7% в натуральном и 30% в денежном выражении.

Со слов гендиректора компании Николая Тюрникова, запуск производства "Натахтари" сделает его доступнее для россиян. Им будет предложены четыре вкуса напитка: груша, тархун, саперави и фейхоа. Они будут продаваться в стеклянных бутылках 0,5 л и в пластиковых - 1 и 1,5 л.

"Дополнительные налоговые и акцизные поступления в бюджет страны только в год запуска составят порядка 1 млрд руб"

- Николай Тюрников

Напомним, что лимонад "Натахтари" начали производить в Грузии в 2005 году.

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