Вестник Кавказа

Глава МИД РФ встретился с президентом Узбекистана и главой МИД страны

Сергей Лавров и Бахтиер Саидов
© Фото: МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров, совершающий официальный визит в Узбекистан, встретился в Самарканде с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, обсудив с ним вопросы двусторонней повестки и международных отношений.

Сегодня в узбекском Самарканде прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Собеседники обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки дня России и Узбекистана, передает ТАСС.

Особое место в беседе Лаврова и Мирзиеева заняла подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет масштабно отмечаться в обеих странах.

Также сегодня состоялась встреча российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили торгово-экономические связи.

Саидов также подтвердил участие Шавката Мирзиеева в памятных мероприятиях, которые пройдут в Москве по случаю 80-летия Великой Победы.

Напомним, глава российского МИД прибыл в Самарканд накануне вечером, а нынешним утром он возложил венок из алых роз к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать". Церемония возложения цветов прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула, вместе с Лавровым в ней принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

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