Вестник Кавказа

В азербайджанском секторе Каспия создадут зону ветроэнергетики на 2 ГВт

В азербайджанском секторе Каспия создадут зону ветроэнергетики на 2 ГВт
© Фото: Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан при поддержке Китая будет развивать комплекс ветроэнергетики в Каспийском море.

Азербайджан при поддержке китайской компании "PowerChina Resources Limited" запустит ветроэнергетический комплекс в Каспийском море мощностью 2 ГВт, передает пресс-служба Минэнерго Азербайджана. 

Сообщается, что стороны будут взаимодействовать по вопросу инвестиций, а также технической поддержки проекта. 

В рамках развития проекта будут созданы руководящий комитет, а также рабочая группа. 

Отметим, что в рамках сотрудничества планируется строительство солнечных электростанций, а также ветровой электростанции с системой накопления энергии.

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