В азербайджанском секторе Каспия создадут зону ветроэнергетики на 2 ГВт

Азербайджан при поддержке Китая будет развивать комплекс ветроэнергетики в Каспийском море.
Азербайджан при поддержке китайской компании "PowerChina Resources Limited" запустит ветроэнергетический комплекс в Каспийском море мощностью 2 ГВт, передает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.
Сообщается, что стороны будут взаимодействовать по вопросу инвестиций, а также технической поддержки проекта.
В рамках развития проекта будут созданы руководящий комитет, а также рабочая группа.
Отметим, что в рамках сотрудничества планируется строительство солнечных электростанций, а также ветровой электростанции с системой накопления энергии.