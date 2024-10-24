Вестник Кавказа

Аракчи передаст властям Китая послание от президента Ирана

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана прибыл с визитом в КНР. В ходе поездки он передаст китайскому руководству послание от президента Исламской Республики.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в рамках поездки в Китай собирается передать руководству этой страны послание от президента Исламской Республики. Об этом пишет иранская пресса.

По данным агентства Mehr, руководитель внешнеполитического ведомства высоко оценил позицию КНР в поддержку гражданской ядерной программы Ирана и сообщил, что передаст властям Китая послание от Масуда Пезешкиана.

Соответствующее заявление Аракчи сделал 23 апреля, прилетев в Пекин для встречи с высокопоставленными лицами КНР. В ходе поездки он намерен поговорить о двустороннем сотрудничестве и переговорах между ИРИ и Соединенными Штатами с участием посредников.

Напомним, на территории Омана прошло уже два раунда ирано-американских переговоров. Третий раунд пройдет в столице этой страны в ближайшую субботу.

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