Аракчи передаст властям Китая послание от президента Ирана

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана прибыл с визитом в КНР. В ходе поездки он передаст китайскому руководству послание от президента Исламской Республики.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в рамках поездки в Китай собирается передать руководству этой страны послание от президента Исламской Республики. Об этом пишет иранская пресса.

По данным агентства Mehr, руководитель внешнеполитического ведомства высоко оценил позицию КНР в поддержку гражданской ядерной программы Ирана и сообщил, что передаст властям Китая послание от Масуда Пезешкиана.

Соответствующее заявление Аракчи сделал 23 апреля, прилетев в Пекин для встречи с высокопоставленными лицами КНР. В ходе поездки он намерен поговорить о двустороннем сотрудничестве и переговорах между ИРИ и Соединенными Штатами с участием посредников.

Напомним, на территории Омана прошло уже два раунда ирано-американских переговоров. Третий раунд пройдет в столице этой страны в ближайшую субботу.