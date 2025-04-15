Россия не имеет контактов с ЕС и Украиной – Кремль

Пресс-секретарь Кремля Песков сообщил об отсутствии диалога с европейской и украинской сторонами. При этом контакты России и США продолжаются.

Москва продолжает иметь контакты с Вашингтоном, однако диалог с Брюсселем и Киевом отсутствует, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

"Мы продолжаем <…> наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами - тоже"

- Дмитрий Песков

Ранее он отметил, что контакты России и США продолжаются по различным вопросам, включая украинский кризис. С его слов, урегулирование конфликта не стоит ожидать в ближайшее время, так как это крайне сложный процесс. Так представитель Кремля прокомментировал надежды президента США Дональда Трампа заключить соглашение по Украине в течение текущей недели.

В связи с этим появилась информация о том, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф нанесет очередной визит в Россию после встречи с представителями ЕС и Украины. Дмитрий Песков сообщил, что конкретной информации по этому вопросу нет и что ситуация может измениться в любой момент.