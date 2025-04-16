США отказались от войны с Ираном

Марко Рубио заявил, что США не хотят войны с Ираном. Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование через дипломатию.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о нежелании США воевать против Ирана. Политик подчеркнул, что Вашингтон не хочет войны, Дональд Трамп не собирается ее начинать.

При этом он сообщил, что американские власти при необходимости готовы к более жестким действиям в отношении Тегерана, чтобы не допустить появления у того ядерного оружия.

Рубио отметил, что руководство США надеется на дипломатическое урегулирование данного вопроса, а не применение силы "ни с нашей стороны, ни со стороны кого-либо еще".