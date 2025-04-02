Вестник Кавказа

От успеха переговоров США и Ирана зависит мир – МАГАТЭ

От успеха переговоров США и Ирана зависит мир – МАГАТЭ
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ООН
Глава МАГАТЭ назвал переговоры между Ираном и США огромной ответственностью, так как от их исхода зависит мир. МАГАТЭ оказывает помощь в переговорном процессе.

МАГАТЭ старается содействовать в диалоге Ирана и США по ядерной сделке, процесс переговоров очень ответственный, поделился гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на семинаре в Вашингтоне.

По мнению Гросси, не нужно судить о том какая команда - Ирана или США, - является более фантастической, по обе стороны находятся профессионалы, на которых возложена большая ответственность.

"Они понимают, что на них лежит огромная ответственность, причем с обеих сторон, и знают, что от их успешной работы зависит мир на Ближнем Востоке, если не во всем мире"

– глава МАГАТЭ

Он добавил, что МАГАТЭ пытается помочь в этом процессе и назвал переговоры по ядерной программе Ирана "моментом огромной, огромной ответственности для всех".

Тегеран и Вашингтон провели два раунда консультаций по ядерной сделке. Следующий раунд запланирован на 26 апреля.

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